Türkiye Gazetesi

Sultangazi'de gece saatlerinde alkollü olduğu öğrenilen şahıs dehşet saçtı. Eline aldığı bıçak ve sopayla durağa gelip bir taksiyi patçalayan şahıs çevredekilerin şikayet etmesi üzerine yakalandı. Söz konusu saldırganın durakta daha önce taksici olarak çalıştığı öğrenildi.

ARACIN CAMLARINI KIRIP KAPORTA VE KAPILARA ZARAR VERDİ

Olay, geçtiğimiz gün Sultangazi Yunus Emre Mahallesi’nde meydana geldi. İddialara göre, Ö.Ö. isimli kişi, elinde sopa ve bıçak ile eskiden çalıştığı taksi durağına geldi. Durağa gelen Ö.Ö. elindeki sopa ile durağın önünde bulunan taksiye vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri gelirken, aracın camlarını kıran şahıs, kaportaya ve kapılara vurmaya devam etti.

O ANLAR SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENDİ

Elinde bıçak ile koştuğu esnada polis ekipleri tarafından yakalanan ve alkollü olduğu öne sürülen Ö.Ö. gözaltına alındı.

Öte yandan Ö.Ö. tarafından aracı parçalanan taksici, o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı. Görüntülerde, Ö.Ö.’nün taksiyi parçaladığı anlar görülürken, sürücü taksisini parçalayan kişiden şikayetçi oldu.

Maaşını alamayınca patronunu binlerce liralık zarara uğrattı Şırnak'ta amcasının yanında kepçe operatörü olarak çalışan şahıs, maaşını alamadığı gerekçesiyle sinirlenerek iş yerinde bulunan 5 kamyonun kasasını parçaladı.