Türkiye Gazetesi

Samsun'un İlkadım ilçesi Samsun Ankara karayolu Ahulu mevkisinde olay meydana geldi. İstanbul'dan Kazakistan'a şarküteri ürünü götüren Mehmet I. idaresindeki çekici, tır seyir halindeyken yanmaya başladı. Dumanları fark eden sürücü aracını kanara çekip tırın çekicisini ayırıp yangına söndürme tüpleri ile müdahale etti. Alevler biranda tırın dorsesini sardı.

ÜRÜNLER DE ALEV ALEV YANDI

Derse ve içindeki ürünler alev alev yanarken, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangına müdahale ederek güçlükle söndürdü. Araç trafiği yan yoldan sağlanırken, iş makinası yardımıyla yanan ürünler yol kenarına kaldırıldı.

Yangının sebebi araştırılıyor.

Tırın lastikleri tutuştu, makilik alan yandı, kuru fasulyeler zarar gördü Osmaniye'de meydana gelen olayda tır seyir halindeyken yandı, çıkan alevler makilik alana da sıçradı.

D100’de devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti Kocaeli’nin Dilovası ilçesi D100 Karayolu’nda devrilen tırın sürücüsü, kupa kısmında sıkışarak yaşamını yitirdi.