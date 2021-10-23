Türkiye Gazetesi

Akşam saatlerinde Mevlana Celaladin-i Rumi Bulvarı, Diş Hastanesi kavşağında kaza meydana geldi. Eyyüp B.’nin kullandığı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek kamyonetin altına girdi.

10 METRE SÜRÜKLENDİ

Yaklaşık 10 metre yerde sürüklenen motosiklet sürücü yaralandı. Yaralı olay yerine çağrılan ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol, yaralının hastaneye kaldırılması ve motosikletin çekilmesiyse tekrardan trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobil köprüden aşağı uçtu, sürücüsü öldü Adıyaman'da meydana gelen kazada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil köprüden uçtu. Talihsiz kazada sürücü canından oldu.

Tır direğe çarptı, sürücü yaralandı Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yüksek gerilim hattı direğine, ardından da bir fabrikanın güvenlik kulübesine çarparak duran tırın sürücüsü yaralandı.