Türkiye Gazetesi

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Arsin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve takibine yönelik çalışmalarda, ülkeye yasa dışı yollarla giriş yaptıkları tespit edilen 8 yabancı uyruklu yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından 8 göçmen, Trabzon Göç İdaresi'ne teslim edildi.

40 göçmeni Sahil Güvenlik kurtardı Muğla’nın Bodrum ilçesinde 2 ayrı olayda toplam 40 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince karaya çıkartıldı.

Bakan Soylu uyardı: Günde 2 bin göçmen geliyor... Hak-İş Konfederasyonu 46. Kuruluş Yıl Dönümü'nda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin çok ciddi bir göçmen tehdidi ile karşı karşıya olduğunu söyleyerek 2 bini aşkın göçmenin her gün İran'dan ülkeye geçtiğini açıkladı.