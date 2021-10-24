Türkiye Gazetesi

Saat 20.00 sıralarında Ümraniye Saray Mahallesi Sokullu Caddesi üzerinde bulunan bir bankanın genel merkezi olarak kullanılan plazada meydana geldi. Plazanın dış cephe temizliğini yapan 2 işçinin içinde olduğu motorlu sepet, bilinmeyen bir sebeple arızalandı.

Havada asılı kalan işçileri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri uzun süre sepete kalan işçileri kurtarmak için mücadele etti. İşçilerin yakınları da uzun süre plazanın önünde bekledi.

2 SAAT SONRA KURTARDILAR

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucunda işçilerin içinde bulunduğu sepet yukarı çekilerek işçiler kurtarıldı. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kanada'da 39 işçi madende mahsur kaldı Kanada’nın Ontario eyaletindeki bir madende meydana gelen kazada 39 kişinin mahsur kaldığı duyuruldu.

Van’da kar sürprizi! Araçlar yolda mahsur kaldı Van’da dün akşam etkisini gösteren sağanak yağış, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. 3 bin 200 rakımlı Erek Dağı’na mevsimin ilk karı yağdı. Kar yağışının etkili olduğu Van ve Bahçesaray’da bazı sürücüler yolda kaldı. Bölgede etkili olan sis ise görüş mesafesini yer yer 10 metreye kadar düşürdü.