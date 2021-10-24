Türkiye Gazetesi

Trafik kazası yine ölüm getirdi. Burdur'da seyir halinde bulunan traktörün arkadan kamyonete çarpmasının ardından karşı yönden gelen, otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Feci kaza sonrası 1'i çocuk 3 kişinin öldüğü öğrenildi. Yaralanan 3 vatandaş ise tedavie dilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan 2 kişinin daha hayatını kaybettiği öğrenildi.

3 ARAÇ ZİNCİRLEME KAZAYA KARIŞTI

Kaza, Yeşilova ilçesine Bağlı Harmanlı köyü girişinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Yeşilova’dan Burdur istikametine giden Yusuf A. (58) yönetimindeki traktöre takılı römorka aynı yönde giden Ahmet A. (48) yönetimindeki kamyon arkadan çarptı. Kamyon, traktör römorkuna vurduktan sonra karşı yönden gelen Şenol Özalp (54) yönetimdek otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Kaza sonrası araçlar hurdaya döndü.

6 YAŞINDAKİ MEHMET EMİR HAYATINI KAYBETTİ

Feci kazada otomobilde bulunan sürücü Şenol Özalp, aynı otomobilde yolcu olarak bulunan Mehmet Emir Baş (6) ve Günaydın Cirit Baş (47) olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı araç içerisinde bulunan Bayram B. (49) ve Yağmur B. (7) ile traktör sürücüsü Yusuf A. yaralandı. Yaralılar ambulansla kaldırıldıkları Burdur Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, ağır yaralanan Yağmur B. Antalya Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

2 KİŞİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılar ambulansla kaldırıldıkları Burdur Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, ağır yaralanan Yağmur Baş Antalya Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yağmur Baş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken yine ağır yaralı olarak Burdur Devlet hastanesine kaldırılan Bayram Baş'da hastanede hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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