Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında Panama bayraklı 299 metre uzunluğundaki "Benitamou" isimli gemiyle, Barbados bayraklı 172 metre uzunluğundaki "Vanessa" gemisi henüz belirlenemeyen nedenle çatıştı.
Gemi kaptanları olayın ardından durumu Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
Bölgeye güvenlik amacıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait römorkörler sevk edildi.
Yük gemisi balık havuza çarptı: 3 balık havuzu zarar gördü 1 milyon balık kaçtı Muğla’da Güllü Körfezi açıklarında ilerleyen Queensland bandıralı yük gemisi 1 balık havuzunu parçalayarak 2 balık havuzuna da zarar vererek yaklaşık 1 milyon balığın denize kaçmasına sebep oldu.