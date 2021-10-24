Türkiye Gazetesi

Manisa’nın Yunusemre ilçesi Muradiye Mahallesi’nde 44 yaşındaki Z.D. isimli vatandaşın evinden 3 bin TL ile aynı sokakta oturan 28 yaşındaki T.G. isimli vatandaşın evinden 1 adet çeyrek altın, 1 adet kolye, 1 adet altın alyans çalınması üzerine harekete geçen Manisa İl Jandarma Komutanlığı OYİT ekipleri çalışma başlattı.

SİGARA İZMARİTİNDEN YOLA ÇIKILDI

Evlerden alınan parmak izi ve bir evde şüphelinin içtiği tahmin edilen sigara izmariti üzerinden yola çıkan ekipler Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı ve Manisa İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timi ile ortak çalışma neticesinde şüphelinin görüntülerine ulaştı.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Kimliği tespit edilen zanlı 30 yaşındaki K.Ş. adlı şüpheli yakalandı. ASAT timleri tarafından Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim edilen şüpheli K.Ş.'nin bugün adli makamlara sevk edileceği bildirildi.

Manisa'da operasyon! 30 sikke ve tarihi eserler ele geçirildi Manisa'nın Akhisar ilçesinde jandarma tarafından takibe alınan araçta 30 adet sikke ve tarihi eserler ele geçirildi. Araçta bulunan 2 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.