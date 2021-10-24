Antalya’nın Manavgat ilçesinde yaşayan 25 yaşındaki Ahmet S. İsimli gence ulaşmayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarın üzerine eve gelen polis ekipleri genci evin koridorunda baygın bir halde yatarken buldu.
İLACIN ETKİSİYLE BAYILDI
Baygın genç sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan Ahmet S'nin diş ağrısı nedeniyle birden çok ağrı kesici aldığı, ilacın etkisiyle kendisinden geçtiği öğrenildi. Ahmet S.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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