Türkiye Gazetesi

D-100 karayolunda bir arkadaşıyla birlikte trafikte pateniyle seyir halinde olan genç, o anları cep telefonuyla kaydetmek istedi.

Bir süre izlediği yolu çeken genç, daha sonra arkasına dönünce olanlar oldu.

Arkasına döndükten hemen sonra düşen genç bariyere çarptı.

Kendi düşüş anını kaydeden genç patenci, ayağa kalkınca gülmeye başladı.

Otomobile tutunarak patenle yolculuk yaptılar! Canlarını yok saydılar İstanbul'un Bakırköy ilçesinde bir otomobile tutunarak tehlikeli şekilde yolculuk yapan 7 patenli genç yürekleri ağza getirdi. Trafiğe aldırış etmeden caddede ilerleyen gençlerin o anları ise cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Patenli gencin tehlikeli yolculuğu kamerada Konya’da seyir halindeki kamyonetin arkasına tutunarak trafiğin yoğun olduğu caddede araçların arasından giden patenli genç ve arkadan gelen patenli arkadaşı adeta tehlikeye davetiye çıkardı.