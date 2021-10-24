Türkiye Gazetesi

Serik ilçesi Gebiz Mahallesi Uçarsu Şelalesi mevkiinde öğleden sonra orman yangını başladı.

Dağlık alandan dumanların çıktığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda söndürme aracı gönderildi. Yangın rüzgarın da etkisi ile kısa sürede büyüdü. Ekiplerin karadan müdahale etmekte zorlandığı yangına havadan helikopterler ile müdahale ediliyor.

DÜN KONYAALTI'NDA BAŞLAYAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Antalya’nın Konyaaltı İlçesi’nde dağlık alanda etkili olan orman yangını ise dün sabah saatlerinde kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının 4 hektar orman alanını etkilediği belirlendi.

Antalya'da orman yangını: Müdahale sürüyor Antalya'da dün akşam saatlerinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangınları devam ediyor. Yangın söndürme çalışmaları 8 helikopter ve bir uçakla havadan ve karadan sürüyor.

Kemer'de orman yangını çıktı, ekiplerim müdahalesi sürüyor Antalya'nın Kemer ilçesinde orman yangını çıktı, olay yerine sevk edilen çok sayıda ekibin müdahalesi devam ediyor.