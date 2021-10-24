Türkiye Gazetesi

Afyonkarahisar’ın Sandıklı-Hocalar karayolunda gerçekleşene olayda Evren Orhan idaresindeki otomobil, Çevrepınar köyü yakınlarında direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu takla attı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri çevre güvenliğini sağladı ve yolcuların sağlık durumunu kontrol etti. Araç sürücüsü Orhan ve yolcuların durumunun iyi olduğu belirlendi.

OLAYDAN SONRA HESABINDA PAYLAŞTI

Olayın ardından sürücü Evren Orhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Çevrepınar köyü yakınlarında aracın kontrolden çıkarak sekiz takla attığını belirterek, araçta bulunan eşi, çocukları ve yeğeninin burnunun dahi kanamadığını kaydetti.

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