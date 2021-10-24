Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ, Kuzey Ege Denizi'nde beklenen kuvvetli fırtına sebebiyle Gökçeada-Kabatepe arasında yarın yapılması planlanan tüm feribot seferlerinin iptal edildiğini açıkladı.
İşte iptal olan o seferler;
Gökçeada'dan saat 07.00, 11.00, 15.00 ve 19.00, Kabatepe'den ise saat 09.00, 13.00, 17.00 ve 21.00 seferleri iptal edildi. Öte yandan Kabatepe'den Gökçeada'ya bugün saat 21.00 seferi de olumsuz hava şartları nedeniyle yapılamayacak.
Gökçeada'da feribot seferlerine fırtına engeli Gökçeada'da yarın yapılacak feribot seferleri, fırtına nedeniyle 1 günlük askıya alındı.
Meteoroloji'den 4 bölge için uyarı: Yoğun sağanak geliyor! Meteoroloji'den yapılan açıklamada yarın; Marmara, Karadeniz, Ege ve İç Anadolu bölgelerinin bazı kesimlerinde şiddetli sağanak yağışın yaşanacağı öğrenildi.
Gökçeada-Kabatepe feribot seferleri iptal edildi!
Kuzey Ege Denizi'nde beklenen kuvvetli fırtına sebebiyle yarın Gökçeada-Kabatepe feribot seferlerinin hepsi iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ, Kuzey Ege Denizi'nde beklenen kuvvetli fırtına sebebiyle Gökçeada-Kabatepe arasında yarın yapılması planlanan tüm feribot seferlerinin iptal edildiğini açıkladı.
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