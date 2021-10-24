Türkiye Gazetesi

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 11 Ağustos'ta büyük bir sel felaketi yaşanmıştı. Bölge halkı daha bunu atlatamazken bugün yine bir felaketle karşı karşıya kaldı. Daha önceki afette zarar gören menfez köprüler ve bağlantı noktaları ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu iyileştirilmişti. Bugün ise Bozkurt'ta kuvvetli sağanak sonrası yeni bir sel olayı yaşandı.



Ekiplerin çalışması hız kesmeden devam ediyor



İlçe merkezindeki Sınarcık, Yılmaz ve Cumhuriyet caddeleri başta olmak üzere ilçenin birçok yerinde şiddetli sağanak su baskınlarına neden oluyor.



EZİNE ÇAYI'NDA SU SEVİYESİ YÜKSELDİ

Kuvvetli yağış sebebiyle ilçe merkezinden geçen Ezine Çayı'ndaki su seviyesi ise yükselmeye başladı. Ekipler su baskınlarını önlemek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.



İlçede 11 Ağustos'ta şiddetli yağışın ardından Ezine Çayı'nın taşması sonucu can kayıpları yaşanmış, iş yerleri ile çok sayıda ev su ve balçık altında kalmıştı.



