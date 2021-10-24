Türkiye Gazetesi

Trabzon'da vatandaşların gezisi şoke eden olayla son buldu. Dere kenarında yürüyen bir grup vatandaş, yerde yatan genç bir adamın hareketsiz yattığını gördü. Hemen ekiplere haber veren vatandaşlar, sağlıkçıların olay yerine gelmesiyle talihsiz adamın öldüğünü öğrendi.

OLAYA İLİŞKİN ARAŞTIRMA SÜRÜYOR

Eski Değirmendere Köprüsü'nün altında bulunan derede hareketsiz yatan kişiyi görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri geldi. 112 Acil Servis ekipleri ismi öğrenilemeyen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Ekiplerin incelemelerinin ardından ceset otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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