Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Salkımevler Mahallesi Kümeevler Mevkisi'nde Mehmet Çetin'e ait, içerisinde koyun ve kışlık yemlerin bulunduğu hayvan ağılında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangında 15 koyun telef oldu.
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Antalya'daki yangında 15 koyun telef oldu
24.10.2021 - 21:46 | Son Güncelleme: 24.10.2021 - 21:36
Türkiye Gazetesi
Antalya Manavgat'ta bir ağılda meydana gelen yangında 15 koyun telef oldu.
Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Salkımevler Mahallesi Kümeevler Mevkisi'nde Mehmet Çetin'e ait, içerisinde koyun ve kışlık yemlerin bulunduğu hayvan ağılında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangında 15 koyun telef oldu.
Etiketler : antalya,manavgat,haberler,yangın,
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