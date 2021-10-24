Türkiye Gazetesi

Mersin'de itffaiye eri olarak görev yapan vatandaş, trafik kazası olan bölgeye desteğe gitti. Olay yerinde bulunan tırın kupasının düşmesi üzerine yaralanan vatandaş, feci şekilde hayatını kaybetti.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Alınan bilgiye göre, Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus İtfaiye Grup Amirliğinde görev yapan İrfan Çelik (31), 14 Ekim akşamı Damlama mevkiinde meydana gelen kazada kurtarma çalışmasına katıldı. Kurtarma sırasında üzerine düşen tırın kupası altında kalan İrfan Çelik ağır yaralandı. Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan itfaiye eri tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Ekmek teknesi eceli oldu Şanlıurfa'da kamyonunda sebze meyve satarak seyyar satıcılık yapan vatandaş, aracının kayması üzerine ağacla kamyonun arasında sıkışarak feci şekilde hayatını kaybetti.