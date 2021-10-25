Gaziantep'te polisin durdurduğu bir tırda piknik tüpünün içine gizlenmiş halde 8 kilogram eroin ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, takibe aldıkları bir tırı Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Gaziantep doğu gişelerinde durdurdu.
SÜRÜCÜ GÖZALTINDA
Narkotik köpeğinin yardımıyla arama yapan ekipler, tırın kupasında ve dorsesinde iki piknik tüpünün içine gizlenmiş 8 kilogram eroin ele geçirdi. Gözaltına alınan tır sürücü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
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Piknik tüpünün içinden eroin çıktı
Gaziantep'te Narkotik polisleri tarafından durdurulan tırdaki piknik tüpünün içinden 8 kilo eroin çıktı.
Gaziantep'te polisin durdurduğu bir tırda piknik tüpünün içine gizlenmiş halde 8 kilogram eroin ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, takibe aldıkları bir tırı Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Gaziantep doğu gişelerinde durdurdu.
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