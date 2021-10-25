Türkiye Gazetesi

Zonguldak'ta gelin ve damadın en mutlu gününe gölge düştü. Misafirlere ikram edilen yemek, konukları hastanelik etti. Düğüne gelen 45 kişi yedikleri yemekten zehirlenerek zor anlar yaşadı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİYE GİDİYOR

Edinilen bilgiye göre, Kabalar köyünde bir kız isteme düğün merasiminde ev sahibi misafirlere tavuk pilav ikram etti. İkram edilen yemeğin ardından bir süre sonra mide bulantısı ve kusma başlayınca sağlık ekiplerine haber verildi. Kendilerini daha iyi hissedenler araçlarla Alaplı Devlet hastaneye giderken, durumları kötü olanlar hemen 112 Acil Sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. Hastaneye başvuran 45 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Alaplı Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ile Alaplı Halk Sağlığı Müdürlüğü ekipleri, düğünde ikram edilen yemekten numune alınarak inceleme başlattı.

Düğün yemeği hastanelik etti: 52’si çocuk 110 kişi zehirlendi Zonguldak'ta düğün sonrasında düzenlenen yemekten yiyen 52'si çocuk 110 kişi, zehirlenerek hastanelik oldu.

Düğün yemeğinden zehirlenen onlarca kişi hastanelik oldu Düğünde dağıtılan tavuk pilavdan yiyerek zehirlenen yaklaşık 40 kişi ambulanslar ile hastanelere kaldırıldı.

Düğün yemeği zehirledi: 43 kişi hastaneye kaldırıldı Zonguldak'ta katıldıkları düğünde verilen tavuklu pilavın ardından rahatsızlanan 43 kişi hastanelik oldu.