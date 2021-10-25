Türkiye Gazetesi

Akrabalar arasındaki husumet kanlı bitti. Karaman'da yaşayan ve bir süredir sorun yaşadığı halasının oğluyla sosyal medya üzerinden yeniden bir tartışmaya giren şahıs, kuzeninin evinin önüne giderek dışarı çağırdı. Talihsiz şahsın kapı önüne çıkmasıyla birlikte tartışmanın devam etmesi üzerine saldırgan şahıs av tüfeğini çıkarıp kuzenini vurdu. Vurulan genç adam olay yerinde hayatını kaybetti.

AV TÜFEĞİ İLE GÖĞSÜNDEN VURDU

Olay, gece saat 23.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi 674. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.D. (30) aralarında husumet bulunan ve sosyal medya üzerinden tartıştığı halasının oğlu E.Ö.'nün (27) evinin önüne geldi. Evin önünde tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine T.D. yanında getirdiği av tüfeği ile E.Ö.'ye 3 el ateş ederek göğsünden vurdu. İhbar üzerine hemen olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Göğsüne isabet eden saçmalarla ağır yaralanan E.Ö, ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.



Polis, olaydan sonra otomobille kaçan T.D’yi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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