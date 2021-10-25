Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Orta ve Doğu Karadeniz ile Sinop çevreleri ve Kastamonu'nun kuzey ve doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KARADENİZ'DE KUVVETLİ YAĞIŞ

Karadeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak görülürken, Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve yer yer Kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor. Beklenen yağışın; Doğu Karadeniz kıyılarında yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli, Rize çevreleri ve Artvin'in kuzey kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

SEL TEHLİKESİNE KARŞI TEDBİRLİ OLUNMALI

Yağışların; 1100 metre üzeri yüksek kesimlerde yer yer kuvvetli kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışların oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, su baskını, heyelan, sel, yüksek kesimlerde buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

SICAKLIKLAR 6 İLA 12 DERECE DÜŞÜYOR

Sıcaklıkların kuzey, iç ve doğu kesimlerde hissedilir derecede (6 ila 12 derece ) azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara'nın güney batısında kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

DON TEHLİKESİ UYARISINDA BULUNULDU

Marmara ve Batı Karadeniz'de zirai don tehlikesi riski olduğundan dolayı başta tarımsal faaliyetlerle uğraşan üreticilerimiz ve ilgililer ile vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.