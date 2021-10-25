Türkiye Gazetesi

Sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu’nun yaptığı Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan Damla Nur Özkılınç ikinci soruda elendi. ABD’de yatırım uzmanı olarak çalışan ve akademisyen olan yarışmacı Damla Nur Özkılınç, "Bir kasedeki 27 kaju fıstığının 9'u hariç hepsini yerseniz, kasede kaç kaju fıstığı kalır?" sorusuna yanlış cevap vererek yarışmaya erkenden veda etti.

İKİNCİ SORUDA ELENDİ

İzmir'de bir vakıf üniversitesinde akademisyen olarak çalıştığını belirten Damla Nurcan Özkılınç'ın elendiği sorunun kolaylığı sosyal medyada gündem oldu. ABD'de bir şirkette yatırım uzmanı olarak görev yaptığını ifade eden yarışmacıya ikinci aşamada "Bir kasedeki 27 kaju fıstığının 9'u hariç hepsini yerseniz kasede kaç kaju fıstığı kalır?" sorusu soruldu.

Şıklar ise şu şekilde verildi:

A - 9

B - 18

C - 27

D - 36

Doğru cevabın "9" olduğu soruya "18" cevabını vererek ikinci soruda elenen yarışmacı, yanlış cevap verdiğini fark ettikten sonra "Evet ya. Dikkatsizliğinin kurbanı oluyor insan" dedi.