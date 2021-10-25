Türkiye Gazetesi

Ailesi ile tartışma yaşadıktan sonra evden çıkarak Berke Barajı ile Düziçi ilçesi arasındaki köprüye gelen 40 yaşındaki İbrahim K. intihar etmek için demir korkuluklara indi. Barajın güvenlik kameralarından durumu fark eden güvenlik görevlileri jandarmaya durumu ihbar etti. Olay yerine jandarma ekipleri geldikten sonra epilepsi hastası olan İbrahim K. sara nöbeti geçirerek bayıldı.

KÖPRÜDE NÖBET GEÇİREN ADAM HASTANEYE KALDIRILDI

Köprünün demir korkuluklarında kalan adamı düşmesin diye iple bağlayan Jandarma ekipleri durumu AFAD'a bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen AFAD’a bağlı arama kurtarma ekipleri uzun uğraşlar sonucu, köprü korkuluklarında baygın şekilde duran İbrahim K.’yi bulunduğu yerden çıkarmayı başardı. Sağlık kontrolü için Düziçi Devlet Hastanesine kaldırılan İbrahim K., tedavi altına alındı.

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