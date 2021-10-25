Türkiye Gazetesi

Kadıköy Kurbağalıdeğere kayalıkların arasında akşam saatlerinde ortaya çıkaran su samuru görenleri hayrete düşürdü. Kurbağalıdeğere’den çıkan su samurunun yolun karşısına geçtiği görüldü. Çevredeki vatandaşın cep telefonu kamarasıyla kaydedilen o görüntülerde su samurunun peşinden gezen kedi gözlerden kaçmadı

SUYUN TEMİZLENMESİYLE ORTAYA ÇIKTI

Doğma büyüme Fenerbahçe'de oturduğunu belirten Bülent Aslaner, "Böyle bir şey olmasına çok sevindim tabii suyun temizlenmesiyle birlikte mutlaka pek çok şey yenilenecek. Hem balığa kavuşacağız hem su samuru cinsi hayvanlara kavuşacağız. İnşallah buraya uygun hepimizin sevineceği hayvanlar buraya kavuşurlar" dedi.

Deniz salyaları canlıların sonu oluyor...Balıklardan sonra şimdi de su samuru vurdu Bursa sahillerini kaplayan salyalar denizdeki canlıların sonunu getiriyor. Gemlik ilçesinde yüzlerce balığın ardından bugün de Mudanya sahiline nesli tükenmekte olan su samurunun cansız bedeni vurdu.