Türkiye Gazetesi

Kahta ilçesinde engelli olduğu öğrenilen Mustafa Yalçın (71) kendi tarlasındaki anızı ateşe verdi.

ALEVLERDEN KAÇAMADI

Alevler bir anda büyüyerek yayılırken, alevlerden kaçamayan engelli yaşlı adam olay yerinde yanarak can verdi.

Yaşlı adamın alevler arasında baygın halde olduğunu fark eden köylüler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere şahsın cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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