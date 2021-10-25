Türkiye Gazetesi

Samsun'un Canik ilçesi Hacıismail Mahallesi'nde olay meydana geldi.

Alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada Z.K.'nin tüfekle ateş açması sonucu yaralanan S.A., 112 ekiplerince ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Z.K. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Feci kaza! 1'i çocuk 5 kişi öldü, yaralılar var Burdur'da; traktör, kamyonet ve otomobilin karıştığı zincirleme kaza sonrası 1'i çocuk 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralanması üzerine hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 2 kişinin daha hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kavşakta feci kaza: Yaralılar var Samsun’da motosiklet ile hafif ticari aracın kavşakta çarpıştığı kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.