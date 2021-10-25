Şarköy ilçesine bağlı Mürefte Mahallesi açıklarında meydana geldi. İddiaya göre Mürefte Limanı önlerinde karaya oturan römorköre yardıma giden bot, olumsuz hava koşulları sebebiyle alabora oldu. Ters dönen bottaki 2 kişi denize düştü.
CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Olayın Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirilmesi üzerine bölgeye Şarköy, Tekirdağ ve Çanakkale’den ekipler sevk edildi. Botun alabora olduğu noktaya giden ekipler, denize düşen M.A.'nin (46) cansız bedenine ulaştı.
Denizde kaybolan M.B.'yi arama çalışmaları ise sürüyor.
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