Türkiye Gazetesi

Yeşilyurt ilçesine bağlı Salköprü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cezaevinden izinli olarak çıkan A.Ç., husumetlisi H.T.Ü. ile Desenli Sokak'taki otoparkın önünde karşılaştı. Birbirlerine küfür eden ikili arasında kavga çıktı. H.T.Ü., tabanca ile A.Ç.'yi ayağından vurarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı şahsı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

BOŞ KOVAN BULUNDU

Olay yerinde inceleme yapan polis ise çöp konteyneri içerisinde bir adet boş kovan buldu. Olayın şüphelisi H.T.Ü. kısa sürede yakalayarak gözaltına alındı.

Olayda kullanılan suç aletini bölgede bulunan bir sokağa attığını belirten H.T.Ü. polis merkezine götürülürken, tabancanın bulunması için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

Jandarma kıyafeti giyip ev soyan hırsız cezaevi firarisi çıktı İzmir’in Ödemiş ilçesinde jandarma kıyafeti girerek eve hırsızlık yapmak için giren şüphelinin, cezaevi firarisi olduğu ortaya çıktı.

Cezaevinden izinli olarak çıkan şahıs 3 iş yerini soydu Sarıyer’de kaldığı cezaevinden izinli olarak çıkıp 3 farklı iş yerinden hırsızlık yapan şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Cezaevine tekrar gönderilen şahsın hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.