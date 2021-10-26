Türkiye Gazetesi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Keçiborlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı maddenin kullanılması ve ticaretinin önlenmesine yönelik yaptıkları çalışmada bir aracı durdurdu.

NARKOTİK KÖPEĞİ ATHENA UYUŞTURUCUYU BULDU

Araçta narkotik dedektör köpeği Athena ile yapılan aramada, 9 paket halinde 9,97 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde ile uyuşturucu maddenin kullanılmasında faydalanılan aparat ele geçirildi. Araçta yakalanan 2 şüpheli hakkında “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” ve “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak” suçlarından adli işlem başlatıldı.

Adana'da şafak vakti narkotik operasyonu Adana’da şafak vakti 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Özel Harekat polislerinin de desteği ile yapılan operasyonda çok sayıda kişi yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul’da 'Yeditepe Huzur' uygulaması! Narkotik köpekleri araçları didik didik aradı İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ekipleri tarafından 39 ilçede helikopter destekli ’Yeditepe Huzur’ uygulaması yapıldı. Uygulamada narkotik arama köpekleri durdurulan araçları aradı.