Türkiye Gazetesi

Millî dalışçı Şahika Ercümen, paletsiz değişken ağırlık kategorisinde tek nefeste 100 metre derinliğe inerek bugün yapacağı rekor denemesi için Antalya’nın Kaş bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor.

Serbest dalış dünya rekortmeni Ercümen “Sudaki Yaşam” ile plastik atıklar ve iklim değişikliği sebebiyle oluşan istilacı türlerle ilgili konularda farkındalık oluşturmak istiyor. Bahamalar’da yapılan Serbest Dalış Dünya Kupası’nda 3 madalya aldığını ve 5 Türkiye rekoru kırdığını belirten Ercümen “Bugün rekoru 98 veya 100 metre ile kırmayı hedefliyoruz. Yapacağım deneme erkekler dünya rekorunun da üstünde. Ülkeme yeni bir dünya rekoru kazandırmak istiyorum” diye konuştu.

Şahika Ercümen yağmurlu havada Van Gölü’ne daldı Dünya dalış rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, “10. Van Denizi Su Sporları Festivali” kapsamında yağmurlu ve soğuk havada Van Gölü’nde dalış gerçekleştirdi.