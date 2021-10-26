Türkiye Gazetesi

Kardeş kavgası bu defa masumane sonuçlanmadı. Gaziosmanpaşa'da ikamet eden iki kardeş henüz bilinmeyen bir nedenle birbirine girdi. Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine kardeşlerden biri sinirlenip evi yaktı. Evin içinde bir anda büyüyen yangın binayı sardı. Dumandan tkilenen bir vatandaş hastaneye kaldırıldı.

DAİREDE ÇIKAN YANGIN BİNAYI SARDI

Yangın 04.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Küçükköy Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı binanın 1’inci katında çıktı. İddiaya göre, dairede yaşayan kardeşler arasında bilinmeyen bir sebeple kavga çıktı. Çıkan kavga sonrasında kardeşlerden birisi daireyi ateşe verdi. Dairede çıkan yangın binanın tamamında etkili oldu. Yangının çıktığını görenler durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



1 KİŞİ HASTANELİK OLDU

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiği esnada 1 kişi dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen 1 kişiye sağlık ekipleri tarafından ambulansta oksijen verildi. Yangın nedeniyle dairede hasar meydana gelirken polis olayla ilgili çalışma başlattı.

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