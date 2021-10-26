Türkiye Gazetesi

Şırnak’ın Balveren beldesinde Taybet ve Feyzullah Artuç çifti hayvancılıktan sağladıkları gelirle 12 yılda 4 kıtada 35 ülke ve 85 şehri gezdi. 12 yıl önce dünyayı dolaşmaya karar veren 5 çocuk sahibi çift her yıl hayvancılıktan sağladıkları gelirle ülke ülke geziyor.

“DÜNYA TURUNA IRAK İLE BAŞLADIK”

Avrupa, Kuzey Amerika, Asya ve Afrika’da 35 ülkeyi gezen çift yeni ülkeler görmekten ve yeni insanlar tanışmaktan mutluluk duyduğunu söylüyor. Irak, İran ve Suriye’den dünya turuna başladıklarını söyleyen Feyzullah Artuç, "Küçük çocuğumuz yok o yüzden seyahat sıkıntımız olmuyor" dedi.

“HER YIL BİRKAÇ ÜLKE GEZİYORUZ”

Seyahatlerin bütçesini hayvancılıktan elde ettiklerini söyleyen Artuç, "Her yıl 2-3 buzağı satarak gezi paramızı kazanıyoruz, hayvanlardan elde ettiğimiz süt, yağ, peynirin gelirini de buna katıyoruz. Her yıl birkaç ülkeyi geziyoruz. Bugüne kadar eşimle 35 ülke gezdik" şeklinde konuştu.

“7 KITADAN 4’ÜNE GİTTİK”

Salgın nedeniyle gezilerin kısmen kesintiye uğradığını söyleyen Artuç, "Bu yıl sadece Mısır ve Ürdün'e gidebildik. Önümüzdeki yıl Angola'ya gideceğiz. 7 kıtadan 4'üne gittik" şeklinde konuştu. Seyahati çok sevdiklerini, hedeflerinin farklı ülkeler ve kültürler görerek ufuklarını açmak olduğunu belirten Artuç, "Bir kere görmek, bin kere duymaktan iyidir diye bir söz vardır. Biz de geziyoruz" dedi.

Sekiz ülkeye kimlikle seyahat Türk vatandaşlarının sadece kimlikle yurt dışına çıkarak seyahat edecekleri ülkelerin sayısı artıyor.