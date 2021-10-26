Türkiye Gazetesi

Almanya’da bir mahzende 2.Dünya Savaşı’ndan kalma 80 yıl önce yapılmış kek bulundu.

Arkeologlar, İkinci Dünya Savaşı esnasında, İngiltere’nin hava saldırısı nedeniyle, ağır darbe alan bir Alman şehrinde şaşırtıcı bir keşif yaptı.

KEK 80 YILLIK ÇIKTI

Almanya’nın liman kenti Lübeck’teki bir mahzende saldırının ardından kömürleşen 80 yıllık bir kek bulundu. Fındık ve bademli kek mumlu bir kağıda sarılmış halde bulundu.

Bulunan kekin formunu koruduğu, süslemelerin bile bozulmadığı görülüyor.

KİME AİT OLDUĞU BİLİNMİYOR

Kekin yanı sıra, servis takımı Beethoven'ın Ay Işığı Sonatı ve 9 Numaralı Senfonisini içeren plaklar ve çeşitli eşyalar da ortaya çıkarıldı.

Diğer taraftan bilim insanları kekin kime ait olduğundan emin olmadıklarını, ancak yıkılan evde Johann Wärme adında bir tüccarının yaşadığını aktardı.

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