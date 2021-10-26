Türkiye Gazetesi

Esra Hankulu’nun ölümüyle gündeme bir kez daha gelen Ümitcan Uygun hakkında yeni bir dava açıldı. Uygun için ‘bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girme ve orada kalma’ ve ‘kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak’ suçlarında 2 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

SANIĞIN İFADESİ ALINDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, ‘konut dokunulmazlığını ihlal’ suçlamasıyla Ümitcan Uygun’un yargılandığı Ankara 17. Asliye Ceza Mahkemesi’nden istenilen dosyanın incelendiği, aynı davada sanık olan Enes Özdemir’in ifadesinin de alındığı belirtildi.

İKİ AYRI SUÇTAN DAVA AÇILDI

Dosya kapsamında Uygun’un, Çakır’ı darp ederek bayılttığı ve Çakır’ın cep telefonunu alarak bilgisi ve rızası dışında kişisel veri kapsamında değerlendirilen görüntüsünü canlı yayınladığı belirtildi. Uygun’un bu olayda bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girerek, kişisel verileri hukuka aykırı olarak yayma suçunu işlediği belirtildi.

Ümitcan Uygun'dan pes dedirten 'Aleyna Çakır' savunması Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in şüpheli ölümü sonrası suç oklarının döndüğü Ümitcan Uygun, konut dokunulmazlığına ilişkin davada hakim karşısına çıktı. Uygun Aleyna'nın kaldığı evin kendisine ait olduğunu iddia ederek, tüm giderlerinin ve faturalarının şahsı tarafından karşılandığını öne sürdü.