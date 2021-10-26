Türkiye Gazetesi

İstanbul’da fahiş kira fiyatları vatandaşları mağdur etmeye devam ediyor.

Yaşanan barınma sorununun üzerine bir de ev sahipleri kira fiyatlarını yukarı çekince kiracılar ne yapacaklarını şaşırdı.

PENCERESİZ BODRUM KATI

Kadıköy'de 5 katlı bir binanın bodrum katındaki penceresiz ama doğa manzaralı olduğu iddia edilen 12 metrekarelik daireye istenen bin 250 liralık kira sosyal medyada tepkiye yol açtı.

Pencereleri olmayan evin, içinin de yaşamaya elverişli olmadığı görülüyor.

3 BİN 750 LİRA ÖDEMESİ GEREKİYOR

Emlakçının internette müşteri aradığı oldukça harap ve örümceklerle dolu dairede banyo ve tuvaletin ortak kullanımlı olduğu belirtiliyo.

Mutfağı olmayan 1 odalı daire için istenen kira bedeli ise aylık bin 250 lira. Oda için ayrıca bin 250 lira depozito, bin 250 lira da emlakçı komisyonu isteniyor.

Böylece bu odayı kiralamak isteyenlerin ilk etapta 3 bin 750 lira ödemesi gerekiyor.

Konut satın almak hayal! Yeni nesiller kiracı olacak Düşük faiz ortamı nedeniyle krediye kolay erişim ve arz kısıtı konut sektörüne fiyat ve kira artışı olarak yansıdı. Buna bağlı olarak önümüzdeki dönemde ev sahipliğinde azalma, kiracılıkta artış bekleniyor.

Kiracılar ve ev sahipleri dikkat! Ekim ayı kira artış oranı belli oldu Enflasyon rakamları açıklandı, kira artış oranı belli oldu. Enflasyon rakamlarının on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Ekim ayı için yüzde 16,42 oldu.

ABD de fahiş kira kervanına katılıyor ABD'de koronavirüs salgınının etkisini azaltması ile birlikte kira fiyatları yükselmeye başladı. Ağustos-eylül aylarında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11'lik bir artış yaşandı. Bazı bölgelerde ise bu sayı yüzde 25'lere kadar yükseldi.

Sanki evi satın alıyoruz! 35 binlik kira pes dedirtti Kiralık ev fiyatlarında son bir yılda yüzde 100’ün üzerinde artış yaşandı, Lüks semtlere ise para dayanmıyor. Gayrimenkul danışmanı Erkan Zing "İnsanlar artık o kadar yüksek kira ödemek yerine ev alıyor" dedi.