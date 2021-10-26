Türkiye Gazetesi

Yine bir kadın cinayeti yüreğimizi yaktı. Isparta Burdur'da otogara giden vatandaşlar, duydukları kurşun sesiyle dehşeti yaşadı. Olya yerine koşan vatandaşlar yerde silahla vurulmuş bir kadın buldu. Olay yerine hemen ekipleri çağıran vatandaşlar, talihsiz kadının öldüğünü öğrendi.

CESEDİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Olay, saat 12.30 sıralarında Eğirdir Otogarı’nda meydana geldi. Otogardaki bir yazıhanenin yanında silah sesi duyan vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine emniyet ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen polis, yerde göğsünden tabanca ile vurulmuş halde bir kadının yattığını gördü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hülya Arsever(39) olduğu tespit edilen kadının öldüğünü belirledi. Cenazenin yanında da bir tabanca bulundu.



Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Arsever’in cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Arsever’in intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Erdoğan, ‘Topyekun bir mücadele içerisindeyiz’ deyip açıkladı: Kadına Şiddete karşı ‘sıfır tolerans’ Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün katıldığı, "Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda" programının yayınlanan görüntülerde şiddete karşı sıfır tolerans gösterdiklerini söylediği görüldü. Erdoğan, kadına şiddete karşı topyekün bir mücadele içerisinde olduklarını duyurdu.

Kadın Acil Destek Uygulamasına uluslararası ödül Kadınların risk ve tehdit anlarında ihbarda bulunmalarını sağlayan, İçişleri Bakanlığnın 2018'de hayata geçirdiği mobil uygulama KADES, 2021 Akdeniz Parlamenterler Asamblesi tarafından ödüle layık görüldü.

2 çocuk annesi kadın, kocası tarafından öldürüldü Samsun'da 2 .ocuk annesi olduğu öğrenilen kadın, 18 yıllık eşi tarafından kurşunlanarak öldürüldü.

Sokak ortasında kadına şiddet: Tepki gösteren kadınlara da saldırdı Eskişehir'de gözü dönmüş bir şahıs, sevgilisi olduğu iddia edilen kadını tekmeleyerek darp edip başını sert biçimde yere vurmasına neden oldu.