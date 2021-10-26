Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, farklı zamanlarda iki lastik botta düzensiz göçmenin bulunduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye hareket etti.
46 GÖÇMEN YAKALANDI
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik botlardaki 46 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince kurtarılarak kıyıya çıkarıldı.
İşlemlerin ardından düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresine teslim edildi.
Türk kara sularına itilen 79 düzensiz göçmen kurtarıldı Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik botlardaki 79 düzensiz göçmen kurtarıldı.
16 göçmen yakalandı Muğla’nın Bodrum ilçesinde lastik botta yakalanan 16 göçmen karaya çıkarıldı.