Türkiye Gazetesi

​​​​​​​Fakılı yolu mevkisinde, bir pamuk üreticisine ait, hasadı yeni yapılan yaklaşık 90 ton pamuk, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Tarlada, açık alanda depolanan pamuklardan dumanların yükseldiğini fark eden işçiler yangına ilk müdahaleyi yaptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.

90 TON PAMUK YANDI

Pamuk üreticisi Şerif Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, bilinmeyen nedenle çıkan yangında 90 ton pamuğun yandığını belirtti.