Türkiye Gazetesi

Çarşamba İlçe Komutanlığı’na bağlı Ağcagüney Jandarma Karakol Komutanlığı ve Samsun İl Jandarma Komutanlığı JASAT ile yapılan müşterek çalışma sonucunda, Çarşamba İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından ‘kasten öldürme’ suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.K.(40) isimli şahıs Çay Mahallesi’nde yakalanarak Çarşamba Adliyesi’ne sevk edildi.

Şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

7 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu: 10 kişi yakalandı İstanbul, Ankara ve Diyarbakır’ın da aralarında olduğu 7 ilde düzenlenen eş zamanlı FETÖ operasyonlarında 10 FETÖ üyesinin yakalandığı bildirildi.

Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmek üzere olan 3 FETÖ üyesi yakalandı MSB: Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan üçünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.