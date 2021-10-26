Türkiye Gazetesi

Muğla Fethiye'de bir esnaf, B.Ö'nün kendilerinden haraç aldığı ve zorla senet imzalattığı yönünde polise şikayette bulundu. Bu ihbar sonrası harekete geçen güvenlik güçleri, B.Ö. ile birlikte 7 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde mağdurun verdiği 3 bin lira ile "pala" diye tabir edilen bıçak ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi. B.Ö'nün de dahil olduğu 5 kişi tutuklanırken iki kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Türk kamyonculara haraç kesiyorlarmış! Suriye'ye ayakbastı parası Şanlıurfa’nın Akçakale Gümrük Kapısı’ndan Suriye’nin Telabyad ilçesine nakliyecilik yapan kamyon şoförleri, sınır ötesinde keyfi uygulama ile “ayakbastı” parası alınmasına kontak kapatarak tepki gösterdi.

Gece kulüpleri ve taksi duraklarını haraca bağlayan “Dumanlar” çetesi çökertildi ​Büyükçekmece, Esenyurt, Avcılar ve Beylikdüzü’ndeki taksi durakları ve eğlence mekanlarından haraç alarak çökmek isteyen 24 kişi yakalandı. Şüphelilerden 14’ünün “Dumanlar” isimli suç örgütünün üyesi oldukları belirlendi. Dumanlar grubu suç örgütünün lideri olan Mesut D.’nin yakalananlar arasında olduğu belirlendi. 24 kişiden 22’si tutuklandı.