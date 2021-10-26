Türkiye Gazetesi

Kocaeli’nin Dilovası ilçesi TEM Otoyolu İstanbul istikametinde kaza meydana geldi. İsmail Y. idaresindeki kapalı kasa nakliyat kamyoneti, önünde seyreden Lokman Y. idaresindeki un yüklü kamyona çarptı. Çarpışmanın etkisiyle yaklaşık 90 metre sürüklenen kamyonetin, sürücüsü parçalanan şoför kabininde sıkışarak yaralandı. kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

ŞÖFOR KABİNİNDE SIKIŞTI

İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, şoför kabininde sıkışan sürücüyü kurtarabilmek için çalışma başlattı.

Ekiplerin çalışmalarının ardından sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, daha sona ambulansa alınarak tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Hastanede tedaviye alınan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaza kavgası cinayetle sonlandı Kırklareli'de iki otomobil kaza yaptı. Ardından kavga yaşandı. Bir kişi aldığı darbelerle hayatını kaybetti.

Antalya-Akşehir kara yolunda kaza: 1 ölü Antalya-Akşehir kara yolunda meydana gelen kazada otomobil kamyona arkadan çarptı. Feci kazada 1 kişi öldü 2 kişi de yaralandı.