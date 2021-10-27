Türkiye Gazetesi

Antalya Muratpaşa’ya bağlı Karaalioğlu Parkı’nda trajikomik bir kaza yaşandı. Kadın sürücü E.T, yol tarifi almak için cep telefonundan navigasyonu açtı. E.T, haritada yolu takip ederken kendisini merdivenlerde buldu. Araç burada asılı kalırken olay yerine polis geldi. Kazadan yara almadan kurtulan kadının 1,33 promil alkollü olduğu belirlendi.

"BİR EL ATIN KURBAN OLAYIM"

Kadına ceza yazılırken otomobili, çekici yardımıyla kurtarılıp otoparka götürüldü. Öte yandan, bu yaşanılanlar bir vatandaş tarafından videoya alındı. Vatandaşların sürücüye “Bırakın, karışmayın merdivenlerden insin. Abla el frenini indirseydin keşke. Bas gaza abla” şeklinde konuşmaları dikkat çekerken E.T. buna karşılık “Bir el atın kurban olayım. Burada takıldım. Evime gideceğim” ifadelerini kullandı.

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