Türkiye Gazetesi

Manisa’nın Turgutlu ilçesine bağlı Kırsal Güney Mahallesi’nde restoran ve kafe işletmecisi 63 yaşındaki Kadir Sağlam restoranının önüne gelen tilkiyi beslediğini, beslediği tilki sayısının 4’e yükseldiğini söyledi.



Tilkilerin her akşam restoranının önüne gelmeyi alışkanlık haline getirdiğini söyleyen Sağlam, "Burada doğa içerisinde tilki, koyun, keçilerle birlikte hem besliyor hem de yaşıyoruz. Geçen sene tavuklarıma bir tane tilki dadandı ve 85 tavuğumu yedi" dedi.

TAVUKLAR BİTİNCE TİLKİLERE BİZ BAKMAYA BAŞLADIK

Tilkinin doğurduğunu ve 4 tane olduklarını anlatan Sağlam, "Tavuklar bitince tilkilere biz bakmak zorunda kaldık ve severek bakıyoruz. Saat 19.00-20.00 sıralarında gelip yemeklerini yiyip gidiyorlar. Unuttuğumuzda dükkanın içerisine kadar giriyorlar" diye konuştu.

İtfaiye erlerinin maskotu yavru tilki oldu Düzce Akçokaca itfaiye müdürlüğünün bahçesine gelen yavru tilki, itfaiye erleri tarafından beslendi. Yavru tilki itfaiye erlerinin maskotu oldu.