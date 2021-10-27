Türkiye Gazetesi

Adana Yüreğir'de bir düğün, kanlı tartışmanın gölgesinde kaldı. Damat, kardeşi ve yeğeni, tartıştıkları iki kişiye tüfeklerle saldırdı. Söz konusu 2 kişinin yaralandığı kavga sonrası zanlılar kıskıvrak yakalandı. Yaralı şahıslardan birinin durumunun ciddiyetini koruduğu aktarıldı.

BİRBİRLERİNE TABANCA VE TÜFEKLERLE SALDIRDILAR

Edinilen bilgiye göre olay, 23 Ekim günü saat 19.30’da merkez Yüreğir ilçesi Başak Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim K. (23) ile S.T. çiftinin sokak düğününe katılan yakınları Cuma B. (23) ile kardeşi Celal B. (22) tabancayla havaya ateş açtı. Bunun üzerine iki kardeş ile kendilerini uyaran damat İbrahim K., ağabeyi Sabah K. (35) ve yeğeni Mustafa K. (19) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirlerine tabanca ve tüfeklerle ateş açtı. K. ailesinin silahından çıkan saçmalar Cuma B.’nin başına, kardeşi Celal B.’nin ise vücuduna isabet etti. İki kardeş kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheliler ise düğün yerinden kaçtı.

YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı yaralılar, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Hayati tehlike kaydıyla ameliyata alınan Cuma B.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Hafif yaralanan kardeşi Celal B.’nin ise tedavisinin sürdüğü bildirildi. Olay yerine gelen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

DAMADIN YEĞENİ SUÇU ÜSTLENMEK İSTEDİ

Saklandığı adresler belirlenen şüpheliler, polisin eş zamanlı baskınlarıyla yakalandı. Emniyete götürülen şüphelilerden damat İbrahim K. ile ağabeyi Sabah K., silah kullanmadıklarını öne sürdü. Damadın yeğeni Mustafa K. ise Cuma B. ile kardeşi Celal B.’yi silahla yaraladığını iddia etti. Hastanede ifadesine başvurulan Celal B. ise karşı taraftan 3 kişinin de tüfek kullandığını belirtti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlılar adliyeye sevk edildi.

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