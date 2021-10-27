Türkiye Gazetesi

İstanbul trafiğinde tehlikenin yeni adı "scooter" oldu. Kullanımı yaygınlaşan, fakat bilinçli bir biçimde kullanılmayan scooterler hem yayalara hem de sürücülere zor anlar yaşatabiliyor. Trafik kurallarını da hiçe sayan scooter kullanıcıları sürücüleri isyan ettirdi. Konuya ilişkin görüş belirten br sürücü, "Trafik esnasında ne yapacakları belli olmuyor. Kural tanımadan sağa sola istedikleri yerden giriyorlar. Bir anda hayalet gibi ortaya çıkıyorlar” dedi.

Scooterlar hem yayalara hem de sürücüler için sorun haline gelmeye başladı.

TEK KİŞİLİK SCOOTERLARA İKİ KİŞİ BİNİYORLAR

İstanbul’da kısa mesafeler için toplu taşımaya alternatif olarak kullanılan elektrikli scooter araçlar, tehlike oluşturmaya devam ediyor. Bilinçsiz sürüşün yanı sıra kimi vatandaşlar ise tek kişilik scooterlara iki kişi binerek hem kendi canını hem de trafiği tehlikeye atıyor. Her ne kadar elektrikli olması dolayısıyla hava kirliliği ve trafiğin önüne geçse de bilinçsiz kullanılan scooterlar kazaya davetiye çıkarıyor. Bunun yanı sıra elektrikli scooter kullanıcıları trafikte sürücülerin ve yayaların korkulu rüyası haline geldi. Scooter kullananların dar alanlarda aşırı hızlı kullanmaları, kurallara uymamaları, akan trafikte tehlikeli hareketleri hem sürücülere hem de yayalara risk oluşturarak kazalara neden oluyor. İstanbul genelinde yaşanan trafik kazalarında scooterla yapılan kaza sayısının artışı ise dikkat çekiyor.

"KORKULU RÜYAZMIZ HALİNE GELDİ"

İstanbul trafiğinde scooter sürücülerinin korkulu rüyaları olduğunu belirten Ömer Erçel, “Araçla giderken birden önümüze çıkıyorlar. Trafikte ne yapacağımızı şaşırdık. Scooter sürücüleri korkulu rüyamız haline geldi. Tehlikeli ve hızlı kullanıyorlar. Trafik esnasında ne yapacakları belli olmuyor. Kural tanımadan sağa sola istedikleri yerden giriyorlar. Bir anda hayalet gibi ortaya çıkıyorlar” diye konuştu.

Scooter kullanıcılarının trafik kurallarını ihmal etmeleri trafik kazalarına da sebebiyet verebiliyor.

"İSTANBUL GİBİ BİR ŞEHİR İÇİN BÜYÜK PROBLEM"

Scooter kullanmak için belirli kurallar olmasını gerektiğini ifade eden Ahmet Paksoy, “Scooter kullanmanın bir yaş sınırı yok. Önüne gelen istediği gibi kullanabiliyor. Bir tane scootera iki kişi biniyorlar. Artık araçlar bir yana, yayaları da rahatsız ediyorlar. Bu konunun bir düzene girmesi lazım. İstanbul gibi büyük bir şehirde yaşıyoruz. Bu konunun bir an önce çözüme kavuşturulması lazım. İstanbul gibi bir şehir için büyük bir problem” diye konuştu.

İstanbul’da scooter’lara yakın takip Son zamanlarda sokak ve caddelerde artan elektrikli scooter’lar yayaları canından bezdirdi. Buna tedbir almak isteyen İstanbul Emniyeti, scooter avına çıktı.

Elektrikli scooter’a 15 yaş şartı geldi Kanunla Karayolları Genel Müdürlüğü ile belediyelere bisiklet ve e-scooter için yol yapma mecburiyeti getirildi. Bu araçları kullanma yaşı da en az 15 olarak belirlendi...