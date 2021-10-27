Türkiye Gazetesi

Bir husumet daha kanlı bitti. Elazığ'da aralarında bir süredir husumet bulunan iki şahıs bir çay ocağında karşılaştı. Bulundukları yerde tartışmaya başlayan şahısların, kavgasının şiddetlenmesi üzerine silahına davranan şahıslardan biri diğerini kurşunlayarak öldürdü.

YANLIŞLIKLA KENDİNİ DE YARALADI

Olay, sabah saatlerinde merkeze bağlı İzzetpaşa Mahallesinde bulunan bir çay ocağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunan S.Y. ve Burak Yalçın çay ocağında bir araya geldi. Aralarında çıkan tartışmanın ardından S.Y., Yalçın'ı silahla ateş ederek yaraladı. Yanlışlıkla kendini de ye yaralayan S.Y. yaralı halde olay yerinden kaçtı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTULAMADI

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Yalçın, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Yalçın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Şüpheli S.Y. ise Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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