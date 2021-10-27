Türkiye Gazetesi

Pek çok kullanıcı tarafından “merakla bekliyoruz” şeklinde yorumlanan videonun detayları 1 Kasım’da TRT tarafından duyurulacak.

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, Twitter hesabından paylaştığı video sosyal medya kullanıcılarında büyük merak uyandırdı. “Sevgili çocuklar, 1 Kasım’da büyük sürprize hazır mısınız?” ifadesi ile paylaşılan video, kısa sürede oldukça ilgi çekti ve etkileşim aldı.

Sosyal medya kullanıcılarının çoğunun “merakla bekliyoruz, hazırız” şeklinde yorumladığı videonun detayları 1 Kasım’da açıklanacak.