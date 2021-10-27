Türkiye Gazetesi

Kayseri Adliyesi 5’inci Ağır Ceza Mahkemesinde gerçekleşen duruşmada tutuklu sanık M.D., avukatlar ve maktul Ö.D.'nin yakınları ve sanığın ağabeyi salonda hazır bulundu. Sanık M.D.’nin ağabeyi O.D. mahkemede verdiği ifadesinde, “Aile bizim 52 yıllık komşumuzdur. Bu zamana kadar bir problemimiz hiç olmadı. Rahmetli O.D. ile kardeşim arasındaki ilk kavga 25 Aralık 2020’de kardeşime taş atması ile başladı. Kardeşime atılan taştan sonra ağzı ve burnu kan içinde kalmıştı.

BERAATİ TALEP EDİLDİ

Eğer o taş ağzına değil de kafasına değseydi, şu an kardeşim mezarda O.D. burada olurdu. Olaydan sonra evler dip dibe olduğu için sürekli tartışma halindelerdi. Ben de Osman ağabeyin ailesi ile barıştırmaya çok uğraştım ama aileler olarak başaramadık" dedi. Kasten adam öldürmekten müebbet hapis istemi ile yargılanan sanık M.D. ise beraat talep ederken, mahkeme heyeti duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

NE OLMUŞTU?

10 Mart 2021 tarihinde Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağlı Çorakçılar Mahallesinde otopark meselesi yüzünden tartıştığı O.D. (71) silahla vuran M.D. (35) O.D.'yi ağır yaraladı. Ağır yaralanan O.D., kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesinde yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.