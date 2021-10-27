Türkiye Gazetesi

Geyve ilçesine bağlı Sekiharman Mahallesinde meydana gelen olayda, yaklaşık 24 üzüm üreticisi 5 yıldan beri iş yaptıkları aracı tarafından 1 milyon 300 bin lira dolandırıldı. Daha önceden aldıkları ürünlerin parasını verdiğini belirten mahalleli, durumu yetkililere bildirerek suç duyurusunda bulundu.

“AĞABEY KARDEŞ GİBİ OLMUŞTUK”

Yaklaşık 260 bin TL’ye yakın alacağının olduğunu söyleyen Davut Uyar, “B.Ö. isimli şahıs aslen Tuncelili ve İstanbul’da oturuyor. Bundan 4-5 yıl önce mahallemize geldi, bir ağabeyimizin vasıtası ile kendisi ile tanıştık ve alışveriş yapmaya başladık. 4 yıldır düzenli bir şekilde çalışıyorduk. Yediğimiz, içtiğimiz ayrı gitmezdi ağabey-kardeş gibi olmuştuk. Bu sene de yine kiraz zamanından başladı çalışmalarımız. Sonrasında üzüme geçtik. Üzümde ödemeler yavaş yavaş kesilmeye, azalmaya başladı. Gün geçtikçe ödemeler daha da azaldı. Benim kendimin 260 bin TL’ye yakın alacağım söz konusu” dedi.

“BİZİ ARAYARAK TEHDİT ETTİ”

Kendilerini dolandırdıklarını iddia ettikleri şahsın, olay sonrasında tehdit telefonları da ettirdiğini aktaran Uyar, “Toplamda 24 hane var bu şahsa mal yapan. 24 tane müstahsil. Toplamda 1 milyon 300 bin lira bizim kendi köyümüze borcu var. Bunları ödemiyor şu anda. Vurgunu yaptığı anlaşıldıktan sonra ise bana tehdit mesajları atarak, ‘sen müstahsillere malları yaptırmaya devam et, senin bir şekilde paranı da ayarlayacağım. Ben hiçbir şekilde kimseyi satmadım, satmam da’ dedi. İki gün önce onun yanında gezen bir arkadaşı telefon ederek, benim hakkımda ’hiçbir şekilde Geyve’den çıkmasın, karşıma çıkmasın’ diye tehdit etti. "

“1 MİLYON 300 BİN ALACAĞIMIZ VAR”

Geçim kaynakları olan üzümlerinin parasını alamadıkları için borçlarını ödeyemediklerini aktaran Selçuk Sünger, “4 senedir güzel çalışıyordu burada. Bu sene yaptı yapacağını. Biz şu anda mağduruz, elimizden bir şey gelmiyor. Milletin borcu var, borçlarını ödeyemiyor. Biz bu kişiye güvendik, bizi kendine bağladı. Kendisine bunu yakıştıramadık. Şu anda 1 milyon 300 bin liraya yakın köylünün alacağı var. Köylüye yazık. 5-6 aydır gözümüz gibi baktığımız mallarımızı alıp gitti şu an” ifadelerini kullandı.

“ELİNİ KOLUNU SALLAYARAK RAHAT RAHAT GEZMESİN”

Şahsın kendilerini tehdit ettiğini belirten Sünger, "Yani tehdit telefonları gelmeye başladı. Yazık, günah bağlarda insanlar çocuklarıyla zorlu şartlarda çalışıyor. Şu an Sekiharman halkı olarak çok zor durumdayız, ne yapacağımızı bilmiyoruz. Devletimizden yardım istiyoruz. Biz yandık, en azından başkaları yanmasın ve başka bir yerlerde başkaları dolandırılmasın. Bizi dolandıran B.Ö. isimli şahıs bu memlekette elini kolunu sallayarak rahat rahat gezemesin” diye konuştu.

“500 TON ÜZÜMÜN PARASINI ÖDEMEDİ”

Uzun bir süredir çalıştıkları şahsı kendi köylüleri gibi yakın gördüklerini ancak şahsın 24 haneyi 1 milyon 300 bin liraya yakın dolandırdığını ifade eden Sekiharman Mahallesi Muhtarı Suat Sünger, “Şahıs yaklaşık 5 senedir köyümüzde çalışıyor. Bu zamana kadar parasını ödedi. Bu sene sezon başladı, vişne ile kirazı aldı milletin parasını ödedi. Siyah üzüm başladı, yarısını ödedi. Beyaz üzüm başladı ve artık ödemeler gelmemeye başladı. Benim köyümden yaklaşık olarak bin ton mal aldı. Yarısından fazlasını ödedi ancak 400-500 ton kadar üzümün parasını ödemedi. Benim köyüm 65 hane, yaklaşık 24 müstahsil bu kişiye mal verdi. Maalesef bunların hiçbirisi para alamadı ve 1 milyon 300 bin lira kadar dolandırıldık. Köylüm mağdur, devletimizden yardım istiyoruz. Dolandırılan 24 kişi ile birlikte savcılığa giderek suç duyurusunda bulunduk. Biz onu kendi köylümüz gibi gördük ama maalesef bizi kandırdı. Telefonuna ulaşamıyoruz, köyümüzden kendisini arayan herkesi engellemiş” şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu'ndan Macron'a 'sömürge' resti: Söyleyecek sözü varsa yüzümüze söylesin Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye-Ukrayna Ortak Stratejik Planlama Grubu’nun 9. Toplantısı'na katılmak üzere gittiği Ukrayna'da yaptığı açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Cezayir üzerinden Türkiye'ye yönelik saldırgan ve suçlayıcı ifadeler kullanmasının ardından sert tepki gösterdi. Çavuşoğlu, Macron'un Bizimle ilgili de söyleyecek bir sözü varsa arkamızdan değil, doğrudan yüzümüze söylemesini tercih ederiz. " diye konuştu.

Dolandırıcılara 64 ton üzüm kaptırdılar Manisa'da dolandırıcılar bu defa çiftçileri çarptı. Tüccar görünümlü sahtekarlar 64 ton kuru üzümü alıp kayıplara karıştı.

Üzüm şifa deposu: Hücreleri yeniliyor, cildin yaşlanmasını önlüyor Kırmızı, yeşil veya siyah… Yaz aylarının vazgeçilmez meyvelerinden üzüm oldukça lezzetli olmasının yanı sıra aynı zamanda âdeta bir şifa deposu.