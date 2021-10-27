Düzce Akçakoca Çayağzı sahil mevkiine ölü yunus balığı vurdu. İki metrelik yunusu fark eden olta balıkçıları, hemen yanına koştu. Balıkçılar, yunusun sırt bölgesinden tüfekle ateş edilerek vurulduğunu gördü.
Bunun üzerine durum belediye ekiplerine bildirildi. İhbar sonrası bölgeye gelen ekipler, ölü yunusu sahilden kaldırdı. Ekipler, ateş açan şahıs veya şahısların belirlenmesi için çalışma başlattı.
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Yunus balığını tüfekle öldürdüler
Düzce'de tüfekle vurulan 2 metre uzunluğundaki yunus balığı telef oldu. Balığın cesedi kıyıya vurdu.
Düzce Akçakoca Çayağzı sahil mevkiine ölü yunus balığı vurdu. İki metrelik yunusu fark eden olta balıkçıları, hemen yanına koştu. Balıkçılar, yunusun sırt bölgesinden tüfekle ateş edilerek vurulduğunu gördü.
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